POL-MI: Auto gerät ins Schleudern

Der Skoda des 31-Jährigen kam im Graben zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Preußisch Oldendorf (ots) - Auf dem Heimweg von der Arbeit ist ein 31-jähriger Autofahrer aus Preußisch Oldendorf am späten Mittwochabend von der Bünder Straße abgekommen und mit seinem Skoda in einen Graben geraten. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam der 31-Jährige ins Krankenhaus.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann in Richtung Bad Holzhausen unterwegs, als er gegen 23.30 Uhr in Höhe der Straße "Crollage" in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet der Skoda ins Schleudern, driftete auf die andere Straßenseite und kam dort schließlich in einem Graben zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Skoda wurde später vom Abschleppdienst in eine Werkstatt gebracht.

