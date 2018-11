POL-MI: Nächtlicher Unfall auf Kreuzung

1 weiterer Medieninhalt

Der Jeep wurde nach dem Unfall in die Leitplanken geschleudert. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Espelkamp (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Kreuzung Osnabrücker Straße und Fabbenstedter Straße zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos. Hierbei verletzten sich beide Fahrer. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Ein Lübbecker (61) befuhr gegen 00.25 Uhr mit seinem Mercedes die Fabbenstedter Straße in Richtung Rahden. In Höhe der Kreuzung zur Osnabrücker Straße zeigte die provisorische Ampel für ihn Grün. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit einem Jeep. Dessen Fahrer, ein 57-jähriger Stemweder, war auf der Osnabrücker Straße in Richtung Petershagen unterwegs. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Jeep auf die Gegenfahrbahn und kam dort erst in einer Leitplanke zum Stehen. Hierbei verletze sich der Fahrer schwer. Er wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der Mercedesfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr Espelkamp musste die Straße aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe abstreuen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

