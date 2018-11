POL-MI: Polizeikontrollen: Drei Autofahrer unter Drogenverdacht gestoppt

Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Porta Westfalica (ots) - Drei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Lübbecke, Preußisch Oldendorf und Porta Westfalica aus dem Verkehr gezogen.

Einer Streifenwagenbesatzung war gegen 18 Uhr auf der Berliner Straße (B 239) in Lübbecke ein Toyota aufgefallen. Bei der Kontrolle des Fahrers ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige Drogen konsumiert hatte. Da ein Test positiv ausschlug, wurde dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ein ähnlicher Fall hatte sich nur eineinhalb Stunden zuvor auf der Mindener Straße (B 65) in Preußisch Oldendorf ereignet. Hier musste der 25-jährige Fahrer eines Kleinwagens eine Blutprobe abgeben, da auch bei ihm anlässlich einer Polizeikontrolle ein Drogentest positiv ausfiel. Auf beide Männer kommt nun eine Anzeige zu.

Ein derartiges Verfahren erwartet auch ein 21-jährigen Opel-Fahrer aus Porta Westfalica. Er war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Neesen auf der Straße "An der Bahn" unterwegs und saß offenbar ebenfalls unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer seines Wagens.

