POL-MI: Motorradfahrer (37) leicht verletzt

Die Honda des 37-Jährigen rutschte unter die Leitplanke. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Minden, Bad Salzuflen (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Bad Salzuflen, als sein Krad am Mittwochnachmittag in einer Kurve plötzlich wegrutschte. Der Mann beabsichtigte um kurz vor halb fünf am Nachmittag die B 65n in Richtung Porta Westfalica zu verlassen. Auf dem Zubringer zur B 61 verlor seine Maschine, eine Honda, in einer Rechtskurve die Bodenhaftung. Der 37-Jährige stürzte, wobei sein Zweirad unter die Leitplanke geriet. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Honda-Fahrer und brachte ihn ins Klinikum.

