PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit drei Verletzen - Fahrer wich offenbar Wild aus

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Sellener Weg sind am Freitag (07.08.), gegen 00.40 Uhr drei junge Männer zum Teil schwer verletzt worden.

Ein 18-Jähriger aus Wettringen war mit einem Audi A4 in Richtung Steinfurt unterwegs. In dem Auto saßen auch ein weiterer 18-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Wettringen.

Nach ersten Ermittlungen bremste der Fahrer aufgrund von Wildwechsel und wich nach rechts aus. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb im Seitengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse verletzten sich schwer, der dritte Mann leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe an dem Audi steht noch nicht fest.

Präventionshinweis der Polizei:

Was können Sie tun, damit es erst gar nicht zu einem Wildunfall kommt?

   - Besondere Vorsicht in der Dämmerung und in der Nacht: Viele 
     Tiere sind gerade zu diesen Zeiten aktiv.
   - Verkehrsschilder beachten: Strecken, auf denen es häufig 
     Wildwechsel gibt, sind mit Warnschildern gekennzeichnet. Diese 
     sollten Sie unbedingt beachten und auf diesen Strecken besonders
     achtsam fahren.
   - Auch blaue Reflektoren an Leitpfosten warnen vor Strecken mit 
     häufigem Wildwechsel.
   - Behalten Sie die Straßenränder im Auge.
   - Vorausschauend fahren: Halten Sie immer genügend Abstand und 
     bleiben Sie aufmerksam.

Was tun, wenn doch mal Wild auf die Straße läuft?

   - Bleiben Sie auf Ihrer Fahrspur, halten Sie das Lenkrad gut fest 
     und bremsen sie ab.
   - Gegebenenfalls das Licht abblenden und die Hupe betätigen.
   - Betätigen Sie nicht die Lichthupe. Tiere können sich davor 
     erschrecken und weiter in den Straßenverkehr laufen.
   - Versuchen Sie auf keinen Fall, dem Tier auszuweichen. Sie 
     könnten auf die Gegenfahrbahn oder den Seitenstreifen geraten 
     und dort zum Beispiel mit einem Baum kollidieren. Das könnte 
     weitaus schlimmere Folgen haben als eine Kollision mit dem Wild.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:35

    POL-ST: Hörstel, Autofahrer flüchtet nach Unfall

    Hörstel (ots) - Am Mittwochabend (05.08.2026) ist es gegen 20.15 Uhr auf der Bevergerner Straße in Höhe des Kreisverkehres zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hörstel beabsichtigte die Fahrbahn am Kreisverkehr zu überqueren. Sie wurde dabei von einem dunkelgrauen VW Touran erfasst und schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte zuvor den ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 13:22

    POL-ST: Lienen, Straßenraub, Zeugen gesucht

    Lienen (ots) - Nach einem Straßenraub am Lührmannsweg sucht die Polizei Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben. Ein 27-Jähriger aus Lienen war in der Nacht zu Freitag (31.07.) gegen 01.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Im hinteren Bereich des Schulhofs der Waldorfschule, an einem Schotterweg, passierte er drei ihm unbekannte Personen. Diese sprachen den 27-Jährigen an. Schließlich schubste einer der ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:46

    POL-ST: Ibbenbüren, Telefonbetrug durch falschen PayPal- Mitarbeiter

    Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (04.08.) ist eine 31-jährige Ibbenbürenerin von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter betrogen worden. Der Unbekannte rief die Frau am frühen Mittag an und sagte ihr, dass auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden, die nun gestoppt werden müssten. Die Ibbenbürenerin wurde am Telefon durch den angeblichen PayPal-Mitarbeiter angewiesen, verschiedene Apps auf ihr Handy ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren