Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit drei Verletzen - Fahrer wich offenbar Wild aus

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Sellener Weg sind am Freitag (07.08.), gegen 00.40 Uhr drei junge Männer zum Teil schwer verletzt worden.

Ein 18-Jähriger aus Wettringen war mit einem Audi A4 in Richtung Steinfurt unterwegs. In dem Auto saßen auch ein weiterer 18-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Wettringen.

Nach ersten Ermittlungen bremste der Fahrer aufgrund von Wildwechsel und wich nach rechts aus. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb im Seitengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse verletzten sich schwer, der dritte Mann leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe an dem Audi steht noch nicht fest.

Präventionshinweis der Polizei:

Was können Sie tun, damit es erst gar nicht zu einem Wildunfall kommt?

- Besondere Vorsicht in der Dämmerung und in der Nacht: Viele Tiere sind gerade zu diesen Zeiten aktiv. - Verkehrsschilder beachten: Strecken, auf denen es häufig Wildwechsel gibt, sind mit Warnschildern gekennzeichnet. Diese sollten Sie unbedingt beachten und auf diesen Strecken besonders achtsam fahren. - Auch blaue Reflektoren an Leitpfosten warnen vor Strecken mit häufigem Wildwechsel. - Behalten Sie die Straßenränder im Auge. - Vorausschauend fahren: Halten Sie immer genügend Abstand und bleiben Sie aufmerksam.

Was tun, wenn doch mal Wild auf die Straße läuft?

- Bleiben Sie auf Ihrer Fahrspur, halten Sie das Lenkrad gut fest und bremsen sie ab. - Gegebenenfalls das Licht abblenden und die Hupe betätigen. - Betätigen Sie nicht die Lichthupe. Tiere können sich davor erschrecken und weiter in den Straßenverkehr laufen. - Versuchen Sie auf keinen Fall, dem Tier auszuweichen. Sie könnten auf die Gegenfahrbahn oder den Seitenstreifen geraten und dort zum Beispiel mit einem Baum kollidieren. Das könnte weitaus schlimmere Folgen haben als eine Kollision mit dem Wild.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell