Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Telefonbetrug durch falschen PayPal- Mitarbeiter

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (04.08.) ist eine 31-jährige Ibbenbürenerin von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter betrogen worden. Der Unbekannte rief die Frau am frühen Mittag an und sagte ihr, dass auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden, die nun gestoppt werden müssten. Die Ibbenbürenerin wurde am Telefon durch den angeblichen PayPal-Mitarbeiter angewiesen, verschiedene Apps auf ihr Handy zu installieren. Durch das Herunterladen der Apps wurde der Ibbenbürenerin suggeriert, dass sie ein Crypto-Konto besitzen würde. Ihr wurde dann hierzu ein Kennwort mitgeteilt. Mit diesem wurde ein dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht.

Bei einem anschließenden Telefonat mit ihrer Hausbank wurde ihr gesagt, dass es sich bei der Masche um einen Betrug handelt.

Die Polizei warnt vor diesen Fällen. Wenn angebliche Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter von Zahlungsdiensten Sie anrufen und Ihnen von vermeintlichen Aktivitäten auf ihrem Konto erzählen: Legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals an unbekannte Personen Daten preis oder lassen Sie sich von diesen dazu verleiten, zum Beispiel Apps auf Ihr Handy zu laden. Nehmen Sie direkten Kontakt zu Ihrer Bank oder Ihrem Zahlungsdienstleister unter den Ihnen bekannten Nummern auf. Sollte es dennoch zu einem Schaden gekommen sein, melden Sie sich bei der Polizei.

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