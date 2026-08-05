PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Straßenraub, Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Nach einem Straßenraub am Lührmannsweg sucht die Polizei Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben.

Ein 27-Jähriger aus Lienen war in der Nacht zu Freitag (31.07.) gegen 01.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Im hinteren Bereich des Schulhofs der Waldorfschule, an einem Schotterweg, passierte er drei ihm unbekannte Personen. Diese sprachen den 27-Jährigen an. Schließlich schubste einer der Unbekannten den Geschädigten, so dass dieser ins Gebüsch fiel. Ein zweiter Unbekannter entwendete seine Umhängetasche. In der Tasche befanden sich Ausweise, Karten, Bargeld und In-Ear-Kopfhörer.

Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Schulhof. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann, der den Geschädigten schubste, war etwa 40 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte eine Glatze und mehrere Tattoos, auch am Hals. Er trug eine lange blaue Jeans und ein weißes Unterhemd. Der Täter, der die Tasche wegnahm, war auch etwa 40 Jahre alt. Er war circa 1,85 Meter groß und hatte eine sportliche Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und Narben im Gesicht. Er trug eine lange, blaue Jeans sowie ein schwarzes enges Oberteil. Der dritte Unbekannte trug einen dunklen Jogginganzug.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 09:46

    POL-ST: Ibbenbüren, Telefonbetrug durch falschen PayPal- Mitarbeiter

    Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (04.08.) ist eine 31-jährige Ibbenbürenerin von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter betrogen worden. Der Unbekannte rief die Frau am frühen Mittag an und sagte ihr, dass auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden, die nun gestoppt werden müssten. Die Ibbenbürenerin wurde am Telefon durch den angeblichen PayPal-Mitarbeiter angewiesen, verschiedene Apps auf ihr Handy ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:42

    POL-ST: Westerkappeln, Fahrzeugteile von Sattelzugmaschinen entwendet

    Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (01.08.), 13.30 Uhr und Montag (03.08.), 07.00 Uhr unbefugt Zutritt zu zwei Firmengeländen an der Straße Gartenkamp verschafft. Wie die Täter auf die Gelände gekommen sind, ist noch unklar. Auf den Geländen gingen sie dort abgestellte Sattelzugmaschinen an. Die Unbekannten montierten diverse ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:35

    POL-ST: Steinfurt, Baggerteile entwendet

    Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben auf einem Baustellengelände an der Emsdettener Straße am Wochenende Gegenstände von einem Bagger gestohlen. Die Baustelle befindet sich in Höhe des Kreisverkehrs Am Rathaus / Emsdettener Straße. Die Täter entwendeten dort zwischen Freitag (31.07.), 12.15 Uhr und Montag (03.08.), 07.00 Uhr zwei Baggerschaufeln. Des Weiteren montierten sie den Powertilt eines dort stehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren