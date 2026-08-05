Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Straßenraub, Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Nach einem Straßenraub am Lührmannsweg sucht die Polizei Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben.

Ein 27-Jähriger aus Lienen war in der Nacht zu Freitag (31.07.) gegen 01.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Im hinteren Bereich des Schulhofs der Waldorfschule, an einem Schotterweg, passierte er drei ihm unbekannte Personen. Diese sprachen den 27-Jährigen an. Schließlich schubste einer der Unbekannten den Geschädigten, so dass dieser ins Gebüsch fiel. Ein zweiter Unbekannter entwendete seine Umhängetasche. In der Tasche befanden sich Ausweise, Karten, Bargeld und In-Ear-Kopfhörer.

Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Schulhof. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann, der den Geschädigten schubste, war etwa 40 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte eine Glatze und mehrere Tattoos, auch am Hals. Er trug eine lange blaue Jeans und ein weißes Unterhemd. Der Täter, der die Tasche wegnahm, war auch etwa 40 Jahre alt. Er war circa 1,85 Meter groß und hatte eine sportliche Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und Narben im Gesicht. Er trug eine lange, blaue Jeans sowie ein schwarzes enges Oberteil. Der dritte Unbekannte trug einen dunklen Jogginganzug.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

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