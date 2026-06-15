Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung durch unbekannten Täter - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (13.06.2026) in einer S-Bahn der Linie S1 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 29 Jahre alte Reisende gegen 21:00 Uhr auf einer Wartebank am Bahnsteig 102, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem die Frau offenbar kein Interesse an einem Gespräch hatte, stieg sie kurze Zeit später in die S1 in Richtung Esslingen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand folgte ihr der unbekannte Mann und setzte sich neben sie. Während der Fahrt soll er die Reisende mehrfach an ihrem Bein, sowie ihrem Arm berührt und nach ihrer Telefonnummer gefragt haben. Nachdem sie dem Tatverdächtigen wohl erneut zu verstehen gab, kein Interesse zu haben, stieg sie beim Halt in Oberesslingen aus, während der Unbekannte aktuellen Informationen zufolge weiterfuhr. Die geschädigte Frau beschreibt den Tatverdächtigen als ca. 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und Bart.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.suttgart.oea@polizie.bund.de zu melden.

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