Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Autofahrer flüchtet nach Unfall

Hörstel (ots)

Am Mittwochabend (05.08.2026) ist es gegen 20.15 Uhr auf der Bevergerner Straße in Höhe des Kreisverkehres zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hörstel beabsichtigte die Fahrbahn am Kreisverkehr zu überqueren. Sie wurde dabei von einem dunkelgrauen VW Touran erfasst und schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau hatte zuvor den Autofahrer um Hilfe gebeten. Der hielt kurz an, fuhr dann in Richtung Bevergern davon und ließ die Schwerverletzte zurück. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklem gelocktem Haar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

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