Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nichts ging mehr - Betrunkener in Bushaltestelle aufgefunden

Sondershausen (ots)

In einer Bushaltestelle in der Frankenhäuser Straße wurde am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr eine männliche Person neben einem E-Scooter liegend aufgefunden. Als Beamte den augenscheinlich betrunkenen 18-Jährigen wecken wollten, gelang dies nur bedingt. Aufgrund des Zustandes wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, da der Mann zudem erbrochen hatte und nicht orientiert war. Der Elektroroller wurde zur Eigentumssicherung festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zudem der Verdacht bestätigt werden, dass der junge Mann unter dem erheblichen Einfluss alkoholischer Getränke das Fahrzeug führte und stürzte. Eine entsprechende Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Dokumentation des Alkoholeinflusses wurde im Klinikum veranlasst.

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