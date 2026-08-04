PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nichts ging mehr - Betrunkener in Bushaltestelle aufgefunden

Sondershausen (ots)

In einer Bushaltestelle in der Frankenhäuser Straße wurde am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr eine männliche Person neben einem E-Scooter liegend aufgefunden. Als Beamte den augenscheinlich betrunkenen 18-Jährigen wecken wollten, gelang dies nur bedingt. Aufgrund des Zustandes wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, da der Mann zudem erbrochen hatte und nicht orientiert war. Der Elektroroller wurde zur Eigentumssicherung festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zudem der Verdacht bestätigt werden, dass der junge Mann unter dem erheblichen Einfluss alkoholischer Getränke das Fahrzeug führte und stürzte. Eine entsprechende Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Dokumentation des Alkoholeinflusses wurde im Klinikum veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 13:58

    LPI-NDH: Kompletträder und Bremsanlage entwendet - Audi in Garage heimgesucht

    Mühlhausen (ots) - In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, suchten derzeit unbekannte Täter eine Garage in der Forstbergstraße auf. In dieser wurde durch den Besitzer ein Audi abgeparkt. Dieser geriet womöglich aufgrund der hochwertigen Räder und Bremsanlage in den Fokus von Dieben. Diese montierten im Tatzeitraum von dem Fahrzeug nämlich ebendiese ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 16:08

    LPI-NDH: Unberechtigte auf Schulgelände - Spur der Verwüstung hinterlassen

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Feldstraße gelangten vermutlich am vergangenen Wochenende mehrere Personen unberechtigt auf das Schulgelände, in dem sie einen Zaun aufbrachen. Anschließend betraten sie in eine Turnhalle und randalierten dort. Vermutlich befuhren sie den Hallenboden mit Fahrrädern und beschädigten diesen dadurch. Weitere Gegenstände wurden zudem ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 16:07

    LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Diebe suchen Baustelle auf

    Harztor (ots) - Am Rosensteg trieben sich Diebe in der Zeit von Montag 0.15 Uhr bis 11 Uhr herum. An einer dort befindlichen Bahntrasse der Harzer Schmalspurbahnen entwendeten sie ein Stromkabel, welches an einer Baustelle bereits verbaut war. Durch das Handeln der Täter entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise mehr als zehntausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes leiteten Ermittlungen ein und suchen nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren