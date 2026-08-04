Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Fahrzeugteile von Sattelzugmaschinen entwendet

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (01.08.), 13.30 Uhr und Montag (03.08.), 07.00 Uhr unbefugt Zutritt zu zwei Firmengeländen an der Straße Gartenkamp verschafft.

Wie die Täter auf die Gelände gekommen sind, ist noch unklar. Auf den Geländen gingen sie dort abgestellte Sattelzugmaschinen an. Die Unbekannten montierten diverse Fahrzeugteile ab und entwendeten diese. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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