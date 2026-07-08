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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter, Betrüger machen Beute

Hopsten (ots)

In Hopsten ist ein Senior Opfer eines Betrugs durch falsche Bankmitarbeiter geworden.

Ein vermeintlicher Mitarbeiter rief den Hopstener an und behauptete, dass der Geschädigte aus Sicherheitsgründen einige Überweisungen auf ein anderes Konto vornehmen müsse. Bei dem Anruf wurde die Telefonnummer der Hausbank des Hopsteners angezeigt, dies ist über das sogenannte Spoofing möglich.

Der Senior schenkte dem Anrufer Glauben, verifizierte sich über sein Online-Banking und tätigte zwei Überweisungen. Später fiel dem Mann der Betrug auf. Er verlor einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei warnt vor den Anrufen falscher Bankmitarbeiter. Werden Sie stutzig, wenn Sie von Unbekannten wegen angeblicher Ungereimtheiten auf ihrem Konto angerufen werden. Legen Sie auf, wenn Ihnen der Sachverhalt komisch vorkommt und rufen Sie selber unter der Ihnen bekannten Nummer Ihre Bank an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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