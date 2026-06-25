Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Lagerhalle, Tor aufgebrochen

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (25.06.) in eine Lagerhalle an der Lienener Straße eingebrochen.

Die Halle eines Autohändlers liegt zwischen Händelstraße und Gluckstraße. In der Nacht wurde gegen 00.40 Uhr ein Alarm ausgelöst. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, waren keine Täter mehr vor Ort. Die Unbekannten hebelten ein Garagentor auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei nimmt Hinweise zu diesem Einbruch entgegen. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

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