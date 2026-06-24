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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nach Polizeieinsatz in Lengerich - 47-Jähriger in Unterbringung

Lengerich (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizeieinsatz in Lengerich - 47-Jähriger im Rathaus festgenommen" (23.06., 16:19 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6300674) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster Nachdem ein 47-Jähriger sich am Dienstag (23.06.) im Rathaus von Lengerich mit einer mutmaßlich entflammbaren Flüssigkeit übergoss und zwei Mitarbeiter des Stadt Lengerich in seinem unmittelbaren Umfeld hatte, ist der 47-Jährige nun in einer psychiatrischen Unterbringung. Einsatzkräfte der Spezialeinheiten hatten den Mann um 14:20 Uhr festgenommen. Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten verschiedene Datenträger und eine Softair-Waffe sicher. Die Vernehmung des 47-Jährigen gab erste Hinweise darauf, dass Hintergrund der Tat abgelehnte Sozialleistungen sein könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 47-jährige Tatverdächtige ist unmittelbar nach seiner ärztlichen Versorgung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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