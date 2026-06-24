Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pedelecfahrer schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (23.06.) ist ein 75-jähriger Mann aus Laer schwer verletzt worden.

Der 75-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem Pedelec auf der Münsterstraße in Richtung Altenberger Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Mann aus Steinfurt mit einem Audi A3 ebenfalls auf der Münsterstraße in Richtung Altenbergerstraße.

Auf Höhe der Tankstelle an der Altenberger Straße wollte der 55-Jährige nach links auf diese abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer. Der 75-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Sachschaden liegt nach Schätzungen bei 1.250 Euro.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Radfahrern, einen Fahrradhelm zu tragen. Dieser schützt zwar nicht vor Unfällen, kann aber schwere Kopfverletzungen verhindern.

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