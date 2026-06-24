Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zwei Fahrzeuge aufgebrochen, Batterieladegerät entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag (22.06.) auf Dienstag (23.06.) zwei Fahrzeuge an der Münsterstraße aufgebrochen. Die beiden Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz an der Anschrift Münsterstraße 201 abgestellt.

An einem VW Crafter beschädigten die Unbekannten zwischen 19.15 Uhr am Montagabend und 06.45 Uhr am Dienstagmorgen das Schloss der Heckklappe. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr schlugen Unbekannte an einem Ford Transit eine Scheibe ein. Aus dem Wagen entwendeten sie ein Batterieladegerät.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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