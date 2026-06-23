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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Polizeieinsatz in Lengerich, 47-Jähriger im Rathaus festgenommen

Lengerich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Steinfurt und Polizei Münster

Ein 47-jähriger Tatverdächtiger ist am Dienstag (23.6., 12:45 Uhr) festgenommen worden, nachdem er sich mit mutmaßlich entflammbarer Flüssigkeit übergossen hatte und zwei männliche Personen in unmittelbarer Gewalt hatte.

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind Bestandteil von Ermittlungen, die durch die Polizei Münster übernommen werden und andauern. Um mögliche Gefahren abzuwehren, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und sperrte das Rathaus sowie umliegende Straßen weiträumig ab.

Der 47-Jährige hatte sich zuvor mit zwei Mitarbeitenden der Stadt Lengerich in einem Büro des Rathauses verschanzt. Der 47-Jährige übergoss sich anschließend mit der entflammbaren Flüssigkeit und hatte nach ersten Erkenntnissen ein Feuerzeug dabei.

Spezialeinheiten der Polizei konnten den Tatverdächtigen überwältigen und nahmen den polizeibekannten 47-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit fest. Dieser verletzte sich durch die brennbare Flüssigkeit leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Mitarbeiter blieben unverletzt.

Betreuungskräfte der Feuerwehr und Polizei kümmerten sich um die anwesenden Personen.

Die Verkehrssperrungen sind mittlerweile aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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