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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Tödlicher Verkehrsunfall auf der Speller Straße zwischen Dreierwalde und Spelle

Hörstel (ots)

Am Dienstag (23.06.2026) gegen 15:37 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der Speller Straße zwischen Dreierwalde und Spelle. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Hörstel mit seinem Kia die Speller Straße aus Spelle kommend in Fahrtrichtung Dreierwalde. Nach einem durchgeführten Überholvorgang geriet der Fahrzeugführer aus noch nicht geklärter Ursache auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet im Anschluss in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einer 78-jährigen Frau aus Hörstel zusammen, die mit ihrem Polo die Speller Straße von Dreierwalde kommend in Richtung Spelle befuhr. Die 78-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Die Speller Straße ist für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam ist eingesetzt. Über die Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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