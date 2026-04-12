PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer prallt gegen Ampel

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ravardistraße, Dinxperloer Straße, Westend, Meckenemstraße;

Unfallzeit: 10.04.2026, 23.30 Uhr;

Ein 31-jähriger Radfahrer aus Bocholt prallte in der Nacht zum Samstag gegen einen Ampelmast, stürzte und verletzte sich dabei. Er hatte gegen 23.30 Uhr von der Ravardistraße kommend die Dinxperloer Straße überquert und war auf den Radweg des Westends stadtauswärts aufgefahren. Dort prallte er dann gegen einen Ampelmast auf dem Gehweg neben dem Radweg und stürzte zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich um den bewusstlosen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mit einem Rettungswagen brachten diese ihn ins Bocholter Krankenhaus, welches er später nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Noch im Krankenhaus wurde dem Radfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten hatten eine Blutprobe angeordnet, da sie zuvor deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen festgestellt hatten und ein Atemalkoholtest auf eine Alkoholisierung von über 1,2 Promille hindeutete. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 13:04

    POL-BOR: Bocholt-Barlo - Anhänger entwendet

    Bocholt-Barlo (ots) - Tatort: Bocholt-Barlo, Barloer Ringstraße; Tatzeit: zwischen 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr; Unbekannte entwendeten zwischen dem 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr einen weißen Anhänger mit Kofferaufbau samt Baumaterial und Werkzeug. Der Anhänger mit Borkener Kennzeichen hatte auf einem Parkplatz an der Barloer Ringstraße neben einer Gaststätte gestanden und war ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 13:03

    POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: zwischen 07.04.2026, 06.00 Uhr, und 10.04.2026, 16.40 Uhr; Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 06.00 Uhr, und Freitag, 16.40 Uhr, gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ochtruper Straße ein. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt, die Wohnung durchsucht und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 18:08

    POL-BOR: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der K60

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Büngerner Allee (K60) Unfallzeit: 11.04.2026, 14:03 Uhr Ein 24-jähriger Rheder fuhr mit seinem Motorrad auf der Büngerner Allee in Richtung Bocholt. In Höhe einer Linkskurve am Dennenpass kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten. Dabei verletzte sich der Rheder schwer. Er wurde durch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren