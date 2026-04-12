Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer prallt gegen Ampel

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ravardistraße, Dinxperloer Straße, Westend, Meckenemstraße;

Unfallzeit: 10.04.2026, 23.30 Uhr;

Ein 31-jähriger Radfahrer aus Bocholt prallte in der Nacht zum Samstag gegen einen Ampelmast, stürzte und verletzte sich dabei. Er hatte gegen 23.30 Uhr von der Ravardistraße kommend die Dinxperloer Straße überquert und war auf den Radweg des Westends stadtauswärts aufgefahren. Dort prallte er dann gegen einen Ampelmast auf dem Gehweg neben dem Radweg und stürzte zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich um den bewusstlosen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mit einem Rettungswagen brachten diese ihn ins Bocholter Krankenhaus, welches er später nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Noch im Krankenhaus wurde dem Radfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten hatten eine Blutprobe angeordnet, da sie zuvor deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen festgestellt hatten und ein Atemalkoholtest auf eine Alkoholisierung von über 1,2 Promille hindeutete. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (mh)

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