Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260616.3 - Norderstedt - Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Norderstedt (ots)

In der vergangenen Nacht (15./16.06.2026) ist in Norderstedt ein 20-jähriger Mann mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Begleiter brachten ihn in ein Hamburger Krankenhaus, wo ihn die Ärzte einer Not-OP unterzogen. Die genauen Tatumstände sind derzeit unklar. Die Polizei sucht nach den Begleitern und weiteren Zeugen, sowie dem genauen Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 20-Jährige Norderstedter zwischen 23:50 Uhr und 00:20 Uhr zusammen mit seinen beiden Begleitern vor einem Lokal in der Ohechaussee/Ecke Ulzburger Straße in Norderstedt auf. Unvermittelt seien ihm von hinten zwei Messerstiche zugefügt worden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete unerkannt. Die beiden Begleiter brachten den Verletzten in eine Hamburger Klinik, in der ihn die Ärzte noch in der Nacht notoperierten.

Eine Absuche des vermeintlichen Tatorts und der näheren Umgebung führte bislang nicht zum Auffinden einer Spurenlage. Es konnten auch sonst keine Hinweise auf das eigentliche Geschehen erlangt werden.

Die Kriminalpolizeistelle Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen und sucht nun insbesondere nach den beiden Begleitern des Verletzten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 040 - 528060 in Verbindung zu setzen.

Aber auch, wer sonst Angaben zum Tatgeschehen machen oder Hinweise auf den etwaigen Täter oder seinen Verbleib geben kann, möge sich bitte an die Ermittler wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell