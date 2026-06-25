Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Telefonbetrug durch angeblichen Paypal-Mitarbeiter

Greven (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Greven ist am Mittwoch (24.06.) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein angeblicher Mitarbeiter von Paypal rief die Frau an und sagte ihr, dass es verdächtige Aktivitäten auf ihrem Konto gebe.

Nach einer vermeintlichen Weiterleitung des Telefonats zu einem technischen Support wurde die Grevenerin angeleitet, eine Control-App zu laden und sich anschließend auf ihrem Paypal-Konto einzuloggen. Im weiteren Verlauf wurde die Frau dazu gebracht, einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag zu verifizieren. Kurz darauf wurde das Gespräch beendet und die Frau erkannte den Betrug.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Niemals kontaktiert ein Paypal-Mitarbeiter Sie telefonisch. Geben Sie an unbekannte Personen niemals sensible Daten, wie Benutzernamen, Passwörter, PINs oder ähnliches weiter. Niemals sollten Sie auf Anweisung von Unbekannten eine App auf Ihr Handy oder eine Fremdsoftware auf Ihren PC laden.

Wenn es zu einem solchen Anruf kommt, bei dem angebliche Mitarbeiter von Banken oder Zahlungsdiensten von unregelmäßigen Vorgängen auf Ihrem Konto sprechen: Legen Sie einfach auf! Kontaktieren Sie die Ihnen bekannte Bank oder den Dienstleister über eine Telefonnummer, die Sie selbst raussuchen. Holen Sie sich Hilfe durch Bekannte, Verwandte oder Freunde. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei!

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