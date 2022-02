Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Lkw-Anhänger auf Gelände an der Ems angezündet

Greven (ots)

In der Nähe des Hallenbads ist am Donnerstagabend (24.02.22) gegen 21.00 Uhr ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt. Der Anhänger war auf einem eingezäunten Gelände der Stadt Greven zwischen Ems, Hallenbad und Emsinsel abgestellt, auf dem sich die Kläranlage befindet. Beim Eintreffen der Beamten brannte es am Lkw-Anhänger hinten links. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 1500 Euro. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, da vor Ort Brandbeschleuniger aufgefunden wurde. Es wird gegen Unbekannt ermittelt. Wer von dem Brand etwas mitbekommen hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

