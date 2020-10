Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Firmenwagen aufgebrochen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (13.10.2020), 22.30 Uhr, und Mittwoch (14.10.2020), 07.25 Uhr, ist am Bastweg in Rheine-Dorenkamp ein Firmenfahrzeug aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht die Beifahrerscheibe des weißen Fiats ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie offenbar sämtliche Fächer, Mappen und Taschen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie ein mobiles Navi. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Auch Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach Tatverdächtigen unter Telefon 05971/938-4215.

