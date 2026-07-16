Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannte Täter klauen Werkzeug und Spielzeug

Recklinghausen (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist es zu einem Diebstahl in einem Kindergarten am Loemühlenweg gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Hütte. Sie flüchteten mit Werkzeug und Spielzeug in unbekannter Richtung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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