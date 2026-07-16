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POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Mobile Wache und Radstaffel nächste Woche wieder im "PräsenzPlus"-Einsatz

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Mobile Wache und Radstaffel nächste Woche wieder im "PräsenzPlus"-Einsatz
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Recklinghausen (ots)

Auch in der kommenden Woche ist die Polizei Recklinghausen mit der Mobilen Wache sowie der Radstaffel in mehreren Städten unterwegs. Mit dem Konzept "PräsenzPlus" soll die sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum erhöht und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, unkompliziert mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen.

An der Mobilen Wache können zum Beispiel Fragen gestellt, Anliegen geschildert oder Hinweise gegeben werden.

Die Termine der Mobilen Wache in KW 30:

   - Montag, 20. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)
   - Mittwoch, 22. Juli: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr)
   - Mittwoch, 22. Juli:  ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)
   - Donnerstag, 23. Juli: ZOB Marl (14 bis 18 Uhr)

Ergänzend ist auch die Radstaffel der Polizei Recklinghausen im Einsatz:

   - Mittwoch, 22. Juli: ab 15 Uhr in Bottrop
   - Donnerstag, 23. Juli: ab 9 Uhr in Waltrop

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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