Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben - Wer kennt diese Person?
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Er soll in einem Verbrauchermarkt an der Horster Straße die Geldbörse einer 72-jährigen Gladbeckerin gestohlen haben. Anschließend hob der Unbekannte an einer naheliegenden Bankfiliale Geld ab. Die Kamera des Bankautomaten konnte den Tatverdächtigen erfassen.
Das Foto und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/210042
Wer den Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell