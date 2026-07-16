Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben - Wer kennt diese Person?

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Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Er soll in einem Verbrauchermarkt an der Horster Straße die Geldbörse einer 72-jährigen Gladbeckerin gestohlen haben. Anschließend hob der Unbekannte an einer naheliegenden Bankfiliale Geld ab. Die Kamera des Bankautomaten konnte den Tatverdächtigen erfassen.

Das Foto und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/210042

Wer den Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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