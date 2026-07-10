Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kontrollierte Sprengung von Weltkriegsmunition in Losheim am See, Ot Bachem.

Losheim am See, Ot Bachem (ots)

Am frühen Morgen des 10.07.2026, gegen 06:00 Uhr, wurde die PI Nordsaarland über Schussgeräusche in Losheim am See, Ot Bachem, informiert. Im Rahmen des folgenden Polizeieinsatzes konnte die Herkunft der Schussgeräusche lokalisiert und einer Person zugeordnet werden. Ein 44-jähriger Mann schoss im Rahmen einer privaten Feierlichkeit mehrmals, mittels einer Schreckschusspistole in die Luft. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung seiner Wohnung, wurde Weltkriegsmunition aufgefunden. Heute Nachmittag gegen 16:30 Uhr mussten die Spezialisten der Entschärfergruppe der Landespolizeidirektion die aufgefundene Weltkriegsmunition kontrolliert sprengen. Nach Auffinden der Munition war ein sicherer Abtransport aufgrund ihrer charakteristischen Beschaffenheit nicht möglich.

Die Sprengung selbst verlief ohne Zwischenfälle. Die Fundstelle war zuvor weiträumig abgesperrt und gesichert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Gegen den 44-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz und Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Bestimmung sowie Herkunft der Munition laufen derzeit.

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