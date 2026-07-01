Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nächstes Level erreicht - 23 Fachabiturientinnen und Fachabiturienten feiern Abschluss

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Recklinghausen (ots)

23 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule (FOS) Polizei haben erfolgreich ihr Fachabitur bestanden. Bei einer feierlichen Zeugnisvergabe am Kuniberg-Berufskolleg wurden die Absolventinnen und Absolventen des Programms "NEXT LEVEL Polizei" für ihre zweijährigen Leistungen im theoretischen und praktischen Dienst gewürdigt.

Bereits zum 1. September schlagen sie das nächste Kapitel ihrer Laufbahn auf und beginnen das duale Studium an der Polizei-Hochschule.

Hinter den Absolventinnen und Absolventen liegen zwei intensive Jahre, in denen sie neben den klassischen Schulfächern wie Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen auch spezifische Inhalte der Polizei und Verwaltung büffelten. Ein besonderer Fokus lag auf der engen Verzahnung von Theorie und Praxis. So erhielten die Jugendlichen nicht nur Einblicke in externe Institutionen wie Feuerwehren, Notaufnahmen und Ordnungsämter, sondern absolvierten wesentliche Teile ihrer Praktika direkt beim Polizeipräsidium Recklinghausen.

Der Leitende Kriminaldirektor Jürgen Häusler, Leiter der Direktion Kriminalität im Polizeipräsidium Recklinghausen, gratulierte stellvertretend für Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Er fand in seiner Festrede anerkennende Worte für den Einsatz des Nachwuchses, der im Verkehrsdienst, in der Gefahrenabwehr und in der Kripo bereits echte Behördenluft schnuppern durfte: "Straftaten verhindern, Spuren sichern und auswerten, Unfälle aufnehmen: für Sie alles nicht mehr ganz neu." Er lobte die hohe Motivation der Klasse während der Praxisphasen: "Viele Kolleginnen und Kollegen haben berichtet, wie engagiert und wissbegierig Sie in den Praktika aufgetreten sind. Ich kann Ihnen nur raten: Bleiben Sie so engagiert."

Das besondere Bildungsmodell des Typs "NEXT LEVEL" kombiniert die Expertise des Kuniberg-Berufskollegs mit der polizeilichen Praxis vor Ort sowie Trainings im Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW. Dies eröffnet auch jungen Menschen mit mittlerem Schulabschluss den Weg in den Polizeidienst.

Für die meisten der frischgebackenen Fachabiturientinnen und Fachabiturienten geht der Weg am 1. September mit dem dreijährigen Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW weiter. Ein Meilenstein, der auch emotionale Momente verspricht, wie der Kripo-Chef mit Blick auf die eigene Laufbahn betonte: "Als Kommissaranwärterinnen und -anwärter werden Sie im Streifenwagen vorne sitzen. In Uniform. Nicht mehr nur beobachtend, sondern selbst handelnd. Die erste Fahrt als Polizistin oder Polizist im Streifenwagen, da klopft das Herz. Vor Freude und vor Aufregung... Freuen Sie sich darauf und nehmen Sie es als Motivation für das, was kommt."

Besonders erfreut zeigte sich die Behörde darüber, dass einige der Absolventen das Studium mit dem Schwerpunkt Ermittlung beginnen werden, um später die Kriminalpolizei zu verstärken. Häusler hieß die jungen Frauen und Männer abschließend herzlich in den eigenen Reihen willkommen: "Schon jetzt gehören Sie zur Polizeifamilie, danke für Ihre bisherigen Leistungen." Auch an die Familien der Absolventen richtete sich ein stolzer Gruß: "Liebe Eltern, Sie dürfen stolz auf Ihre Kinder sein!"

Hintergrund NEXT LEVEL: Die Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeidienst und Verwaltung öffnet Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss einen direkten Weg in den gehobenen Polizeidienst. In zweijähriger Ausbildung erwerben sie das Fachabitur und erhalten parallel eine fundierte berufliche Praxis und Orientierung innerhalb der Landespolizei NRW. Zunächst startete die Fachoberschule Polizei 2022 mit elf Berufsschulstandorten, seit August 2023 sind vier weitere Standorte in NRW dazugekommen. Für den ersten Jahrgang hatten sich landesweit knapp 2.500 junge Menschen auf knapp 350 Plätze beworben. Das Programm verzeichnet steigende Bewerberzahlen, was für die große Beliebtheit des Programms spricht. Damit ermöglicht die Polizei NRW einen breiteren Zugang zum Polizeivollzugsdienst und gewährleistet Fachkräfte für den Bereich der öffentlichen Sicherheit. Weitere Informationen zum mittleren Schulabschluss der Polizei gibt es unter www.next-level-polizei.de.

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