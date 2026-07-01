Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 52-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße An der Wienbecke ist heute morgen ein 52-jähriger Autofahrer verunglückt. Der Mann aus Dorsten wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er in Richtung Hervest unterwegs, gegen 7.30 Uhr geriet er in der Nähe der Straße Am Roten Stein auf die Gegenfahrbahn, touchierte eine Leitplanke und prallte dann gegen einen Baum am Straßenrand. Das Auto lag beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Dach. Warum der Mann von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste voll gesperrt werden.

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