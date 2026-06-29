Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten: Zeugen gesucht nach Fahrzeugdiebstahl und einem Einbruch

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Zeitraum von Samstagmorgen (11 Uhr) und Montagmorgen (4 Uhr) entwendeten Unbekannte an der Weusterstraße einen Lkw. Das Fahrzeug stand samt Anhänger auf einem Parkplatz. Die unbekannten Täter koppelten den Anhänger ab und entwendeten die Zugmaschine mit Kennzeichen aus Mülheim an der Ruhr.

Herten:

In der Nacht von Samstag (23 Uhr) auf Sonntag (07:50 Uhr) haben unbekannte Täter auf der Straße In der Feige eine Terassentür eingeschlagen. Die Unbekannten öffneten eine Schublade in Wohnbereich und entwendeten Bargeld aus einer Geldbörse. Zu dem Zeitpunkt des Einbruchs schlief die Hausbewohnerin in der 1.Etage. Hinweise zu den Tätern konnten nicht gegeben werden.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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