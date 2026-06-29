Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht - Zwei 17-Jährige leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist. Am Samstagabend kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei 17-jährige Bottroper fuhren mit E-Scootern auf der Paßstraße (stadteinwärts), hier wurden sie von einem unbekannten Fahrer eines schwarzen Autos verfolgt. Zuvor haben sich nach Angaben der Jugendlichen die Insassen des Autos über das Fahrverhalten der beiden Bottroper geärgert. Die 17-Jährigen wollten abbiegen. Dabei ist es zwischen einem der beiden 17-Jährigen und dem Auto zu einem Zusammenstoß gekommen.

Beide Jugendlichen stürzten und verletzten sich dabei leicht. Das Auto mit den drei Männern flüchtete in Richtung Innenstadt. Das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Auto oder den Insassen machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800/2361 111 entgegen.

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