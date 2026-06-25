Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "PräsenzPlus" auch in der kommenden Woche - Termine der Mobilen Wache

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt auch in der kommenden Woche auf Nähe und direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mit der "Mobilen Wache" (MoWa) ist die Polizei an mehreren Tagen an zentralen Orten in Marl, Bottrop und Recklinghausen präsent - und bietet eine feste Anlaufstelle für Fragen, Hinweise und Gespräche. Ziel ist es, die polizeiliche Präsenz sichtbar zu erhöhen, das Sicherheitsgefühl zu stärken und präventiv zu wirken.

Folgende Termine sind in der kommenden Woche geplant:

- Montag, 29. Juni: 14 bis 18 Uhr - Marl Hüls - Montag, 29. Juni: 15 bis bis 19 Uhr - ZOB Bottrop - Mittwoch, 01. Juli: 10 bis 13 Uhr - ZOB Recklinghausen - Mittwoch, 01. Juli: 15 bis 19 Uhr - ZOB Bottrop

Die Beamtinnen und Beamten sind gezielt dort unterwegs, wo viele Menschen sind. Die Mobile Wache versteht sich als direkte Anlaufstelle - ob es um allgemeine Fragen, konkrete Hinweise, die Erstattung einer Anzeige oder einfach um ein persönliches Gespräch geht.

Darüber hinaus sind in der kommenden Woche auch gemeinsame Fußstreifen in Recklinghausen-Süd geplant - zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Recklinghausen.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/kreis-recklinghausen-bottrop-neues-praesenzkonzept-vorgestellt-praesenzplus-fuer-mehr-naehe-und-sicherheit

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