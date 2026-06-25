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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach zwei Bränden in der Nacht festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden gerufen. Als ein Zeuge gegen 01:15 Uhr aus seinem Fenster schaute, konnte er auf dem Westerholter Weg einen Mann beobachten, der sich in der Nähe eines Motorrads aufhielt. Als das Motorrad plötzlich Feuer fing, flüchtete der Unbekannte. Der Zeuge informierte die Polizei. Er konnte den Mann gut beschreiben. Durch die Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Gegen 03:00 Uhr meldete ein weiterer Zeuge einen Mülltonnenbrand an der "Große Geldstraße". Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen. Durch das Feuer wurde auch eine Hausfassade und eine Laterne beschädigt. Während der Fahndung konnten die Polizistinnen und Polizisten am Wall einen Mann stellen, der auf die Beschreibung des ersten Zeugen passte. Der 33-Jägrige (aktuell ohne festen Wohnsitz) wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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