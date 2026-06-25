Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21:30 Uhr - 05:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk auf der Goethestraße. Die Haupteingangstür ist mit einem Gullydeckel eingeworfen worden. Dadurch zerbrach die Glasscheibe. Die Unbekannten durchwühlten den Kiosk und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten.

Hinweise zum Einbruch können unter der Telefonnummer 0800/2361 111 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell