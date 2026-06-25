Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Zeugen nach Einbruch gesucht
Recklinghausen (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21:30 Uhr - 05:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk auf der Goethestraße. Die Haupteingangstür ist mit einem Gullydeckel eingeworfen worden. Dadurch zerbrach die Glasscheibe. Die Unbekannten durchwühlten den Kiosk und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten.
Hinweise zum Einbruch können unter der Telefonnummer 0800/2361 111 gemeldet werden.
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