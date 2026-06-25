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POL-RE: Haltern am See: Snackautomat beschädigt - Wer kennt den Tatverdächtigen?

POL-RE: Haltern am See: Snackautomat beschädigt - Wer kennt den Tatverdächtigen?
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Er soll u.a. einen Snackautomaten beschädigt haben. Kurz vor der Tat wurde er von einer Kamera aufgezeichnet. Bisherige Ermittlungen haben nicht dazu geführt, dass der Tatverdächtige identifiziert werden konnte. Deshalb wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht. Das Fotos ist im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/207763

Wer den jungen Mann auf dem Foto kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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