Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Datteln: Fahrradstaffel stellt mehrere Verstöße fest

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Recklinghausen (ots)

Die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen war in dieser Woche in Datteln und Recklinghausen unterwegs. In beiden Städten kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten vor allem im Innenstadtbereich Füßgängerinnen und Fußgänger, E-Scooter- und Fahrradfahrende. In Recklinghausen stellten die Einsatzkräfte am Montag (10:00 Uhr bis 14:00 Uhr) insgesamt 12 Verstöße fest. Am Dienstagnachmittag fielen in Datteln bei drei Kontrollen Verstöße auf, die mit Verwarngeldern geahndet wurden.

Der Einsatz der Fahrradstaffel ist ein Baustein des Präsenzkonzeptes "PräsenzPlus". Auch künftig sind die Polizistinnen und Polizisten auf Fahrrädern unterwegs, um genau solche Kontrollen durchzuführen.

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