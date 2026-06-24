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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin verliert Ersparnisse an Betrüger

Recklinghausen (ots)

Am Montag (11 Uhr) ist eine Seniorin an der Sterzinger Straße auf eine Betrugsmasche reingefallen. Ein Mann hat die ältere Dame angerufen und sie dazu gebracht eine größere Summe an Bargeld vor die Tür zu legen. Die Frau folgte den Anweisungen. Daraufhin holte ein unbekannter Mann das Bargeld ab und flüchtete zu Fuß.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Etwa 30 Jahre alt
   -	Schlanke Statur

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. Übergeben Sie keine Wertsachen an der Haustür und geben Sie am Telefon keine Details über Ihre Finanzen preis. Wenn Sie Zweifel haben, dann rufen Sie die Polizei unter 110 an. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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