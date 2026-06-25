Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall - Fahrer eines Traktor-Gespanns gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr kam es auf der Gahlener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger aus Schermbeck war mit seinem Motorroller in Richtung Gahlen unterwegs, als ein Traktor-Gespann (evt. John Deere) ihm entgegenkam. Der Jugendliche musste ausweichen und stieß mit einer Leitplanke zusammen. Dadurch wurde er leicht verletzt. Ärztliche Hilfe benötigte er vor Ort nicht. Das Traktor-Gespann fuhr weiter.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Traktor-Gespann machen können und bittet den Fahrer darum, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800/2361 111 entgegen.

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