Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Opel gestohlen - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Auto-Diebstahl in der vergangenen Nacht hofft die Polizei auf Hinweise. In der Zeit von 22 Uhr bis 08:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Opel Kadett. An dem Fahrzeug, das in diesem Zeitraum am Hagemer Kirchweg stand, war ein Kennzeichen aus Recklinghausen angebracht.
Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell