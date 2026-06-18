Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Opel gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Auto-Diebstahl in der vergangenen Nacht hofft die Polizei auf Hinweise. In der Zeit von 22 Uhr bis 08:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Opel Kadett. An dem Fahrzeug, das in diesem Zeitraum am Hagemer Kirchweg stand, war ein Kennzeichen aus Recklinghausen angebracht.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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