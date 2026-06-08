Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann bei Raub in Wohnung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.
Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung am Borsigweg. Ein 55-jähriger Mann aus Bottrop erlitt in diesem Rahmen akut lebensgefährliche Verletzungen aufgrund von Schlägen und Tritten. Der 32-jährige Tatverdächtige flüchtete nach derzeitigem Erkenntnisstand nach der Tat unter Mitnahme von Wertgegenständen und Geld aus der Wohnung, konnte aber in der Folge durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.
Er wurde am 08.06.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt. Er befindet sich derzeit u.a. wegen versuchten Mordes und Raubes in Untersuchungshaft.
Für die weiteren Ermittlungen ist beim Polizeipräsidium Recklinghausen eine Mordkommission eingerichtet.
Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Käding Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin als Gruppenleiterin Dr. Hüppe
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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