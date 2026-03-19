Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Drei bislang unbekannte Männer sollen Waren aus einem Drogeriemarkt an der Wilhelmstraße entwendet haben. Zu dem Diebstahl kam es am 06.11.2025.
Den drei Männern wird vorgeworfen, Gesichtspflegeprodukte entwendet zu haben. Das Ladenlokal wird mittels Videokamera überwacht.
Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/198289
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell