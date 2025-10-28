PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer 17-Jährigen bittet die Polizei um Mithilfe. Die Jugendliche ist seit dem vergangenen Wochenende von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Eventuell ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Fotos und weitere Informationen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/184573

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

