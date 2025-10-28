Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einer 17-Jährigen bittet die Polizei um Mithilfe. Die Jugendliche ist seit dem vergangenen Wochenende von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Eventuell ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
Fotos und weitere Informationen finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/184573
Hinweistelefon: 0800 2361 111
