Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck/Bottrop: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte begaben sich in der Zeit von Samstag (17 Uhr) bis Montag (9.30 Uhr) in den Außenbereich eines Geschäfts und entwendeten diverse Gartenmöbel. Das Einrichtungsgeschäft liegt an der Lünsingskuhle. Um an die Möbel zu gelangen, brachen die Diebe den Zaun auf. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

An der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße brachen unbekannte Täter in einen Laden ein, indem sie einen Bereich an der Fensterfront beschädigten. Sie entwendeten etwas Bargeld und entkamen unerkannt. Die Einbruchszeit liegt zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag.

Gladbeck

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gelangten Unbekannte in eine Bildungseinrichtung an der Hornstraße. Sie brachen mehrere Schlösser auf, entwendeten Gartenbaugeräte und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Bottrop

Nachdem sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle an der Gladbecker Straße verschafft hatten, entwendete sie mehrere Rundstreben aus Stahl. Sie flüchteten unerkannt. Tatzeitraum: Samstag, 12.30 Uhr - Dienstag, 7 Uhr

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell