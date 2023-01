Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Aus einem Haus an der Straße Am Böckenbusch entwendeten Einbrecher Schmuck, einen Fernseher, eine Schreibmaschine und eine Industriestaubsauger. Eingebrochen waren sie in der Zeit vom 08.01. bis zum 16.01. über die Terrassentür. Wer hat etwa Verdächtiges bemerkt?

Am Gildenweg brachen unbekannte Täter einen Lagerraum an einem Sportplatz auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Werkzeugkasten und eine Stahlkette mit Vorhängeschloss. Der Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend und Montagmorgen.

Bottrop

Einbrecher waren Im Brahmkamp unterwegs. Im Laufe des späten Nachmittags verschafften sie sich am Montag gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort versuchten sie zwei Wohnungen aufzuhebeln. Bei einer dritten, im Obergeschoss, gelang es ihnen schließlich. Sie durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut und entwendeten Geld. Des Weiteren versuchten Unbekannte in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Garage aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ob es sich um die gleichen Täter handelt ist nicht bekannt. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

