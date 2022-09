Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebstahl - Festnahme - U-Haft

Recklinghausen (ots)

Das Amtsgericht Gelsenkirchen erließ am Sonntag vier Untersuchungshaftbefehle. Die vier Männer im Alter von 38 - 41 Jahren aus Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) stehen im Verdacht einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben. Ein fünfter, bislang unbekannter Täter, konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen informierten am Samstagabend, um 19.35 Uhr, die Polizei. Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Erler Straße habe fünf Männer im Laden dabei beobachtet, wie sie Zigarettenschachteln und andere Gegenstände entwendet und in ein Auto gelegt hätten, das auf dem Parkplatz vor dem Gebäude stehe. Als die Polizei eintraf, flüchtete einer der fünf Verdächtigen in unbekannte Richtung. Beschrieben wird er als etwa 30-Jähriger mit schlanker Figur. Er ist ca. 1,80m groß und trug eine blaue Jeans und eine schwarze Weste.

Die Beamten kontrollierten die vier Männer und auch den Wagen. Sie fanden diverse Gegenstände im Wagen, die augenscheinlich aus dem Markt stammten. Das Auto stellten die Beamten als Tatmittel sicher. Zudem fanden sie in einer der mitgeführten Taschen ein Schweizer Klappmesser, das ebenfalls sichergestellt wurde. Die Polizisten nahmen die Männer fest und mit zur Wache.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Essen wurden die vier Festgenommen einem Haftrichter beim Amtsgericht in Gelsenkirchen vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehle, die sofort vollstreckt wurden. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell