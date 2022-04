Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 64-Jähriger in seiner Wohnung festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei. Er machte Angaben zu einem Mann, der unbekleidet mit einem Messer in der Hand, im Bereich Marl-Sinsen, auf der Straße lief. Der Mann sprach Drohungen in Richtung des Zeugen und seiner Begleiterin aus. Anschließend lief er in seine Wohnung zurück.

Der Mann, ein 64-jähriger Marler, meldete sich telefonisch bei der Polizei. Er machte einen verwirrten und aggressiven Eindruck. Gegen 10:30 Uhr wurde der 64-Jährige mithilfe von Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen.

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Marl wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der 64-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

