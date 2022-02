Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Herner Straße ist am Mittwoch, zwischen 11 und 14 Uhr, ein Daccia Dokker angefahren worden. Der Van wurde am Kotflügel und der Fahrertür beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde auf einem Parkplatz in der Straße Zur Buche ein blauer Ford Transit angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Am Heck sind Dellen und Lackkratzen entstanden. Die Beseitigung der Schäden wird vermutlich rund 1.500 Euro kosten.

Am Haddings Berg/Hellweg hat es eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein weißer BMW X2 beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Schaden ist vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert. Der BMW wurde hinten links beschädigt.

Marl:

An der Kampstraße, in Höhe der Schule, wurde am Mittwochmittag bzw. am frühen Mittwochnachmittag ein schwarzer Mazda MX5 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Recklinghausen:

Am Mittwochnachmittag hat es auf dem Hamsterweg eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer Audi A4 vorne beschädigt. Rund 1.000 Euro beträgt der Sachschaden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell