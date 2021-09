Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zweirad abgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag geriet ein Kleinkraftrad, kurz nach 23 Uhr, an der Ringstraße in Brand. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein zweites Kleinkraftrad, das daneben abgestellt war, wurde durch die Hitze erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Feststellungen an diesem Abend machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

