Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Gronau die Münster Straße in Richtung Kirchhellen. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine 48-jährige Bottroperin vor ihm verkehrsbedingt ihr Auto abbremste. Der Motorradfahrer stürzte beim Versuch sein Fahrzeug zu stoppen. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn in den Pkw der 48 Jährigen. Der 64 Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

