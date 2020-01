Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Dienstag, zwischen 13:50 Uhr und 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Ford Fiesta an der Horster Straße. An der Heckstoßstange entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

Am Montag, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer auf der Oberlipper Straße. Von der Plane des Aufliegers lösten sich Eisplatten und beschädigten den grauen Porsche eines 53-jährigen Autofahrers aus Datteln. Hinweise zu dem Lkw liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Montag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Mazda auf einem Parkplatz an einem Fitnessstudio an der Hubertusstraße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Hyundai Tucson an der Ringstraße. An dem Auto entstand 4.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten brauen Ford KA. Das Auto stand an der Hardenbergstraße. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

